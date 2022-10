Peças assinadas por designers brasileiros podem ser arrematadas em leilão

Peças e móveis de designers brasileiros como Fernando Jaeger, Guilherme Wentz, Maurício D Avila e Marilena Gonçalves fazem parte do leilão on-line de bens de apartamentos decorados do empreendimento Casa Genebra, da incorporadora UMÃ.

O leilão vai acontecer nesta sexta-feira (28), às 9 horas, pelo portal da Lance Total. Outros itens, como eletrodomésticos, fazem parte da relação dos 150 bens que serão leiloados. Os lances já podem ser realizados no portal.

Os itens podem ser arrematados com lances mínimos de valores até 90% menores. Será possível aos consumidores encontrar peças mais viáveis, embora também sofisticadas. Os lances mínimos variam entre R$ 30 e R$ 3,5 mil.

Para participar, é necessário um cadastro no portal com até 24 horas de antecedência ao fim do evento. Os interessados podem conferir presencialmente os bens antes de arrematar, uma vez que não há devolução na compra. A visitação pode acontecer de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A retirada dos itens arrematados é de responsabilidade do comprador.

Destaques

Entre os bens, destaque para o banco Jequitiba Caiçara, de Fernando Jaeger, conhecido por valorizar o uso de diversos tipos de materiais e produção 100% nacional. O banco, que possui estrutura em madeira maciça, é ripado também com madeira maciça.

O consumidor ainda pode arrematar uma ou as quatro unidades da cadeira Gravatá Tauari lavado de Guilherme Wentz, que imprime a tropicalidade em suas composições. Na cadeira, que integra a madeira Tauari, é utilizada a transparência do trançado da palha natural para, segundo Wentz, remeter à refrescância e à leveza de um estilo de vida litorâneo.

Luminárias criadas pelos designers Maurício D Avila Luminária pendente SIG e Marilena Gonçalves Arandela articulada com joelho e cúpula também fazem parte do certame, que inclui o sofá lateral de design contemporâneo assinado pelo Sala2, a mesa ilha Mármore Limestone Mont Charmot, além quadros e telas, cortinas, armários, entre outros itens que compõem os decorados.

“Para ambientar os decorados, selecionamos peças que valorizassem o design e a arquitetura brasileira para estar em consonância com o que fomos desvendando durante a concepção do projeto”, destaca Jorge Cury, fundador da UMÃ Inc, responsável pelo empreendimento Casa Genebra (Bela Vista), na qual estão os apartamentos decorados.

“Na escavação para as obras, observamos as camadas de solo em uma amostra de dois metros de profundidade. Eram camadas de séculos atrás, de sucessivas ocupações do local. Primeiramente de forma rural, com casas de tijolos, até as ocupações mais modernas em concreto. Como o empreendimento não possui garagens subterrâneas, essa terra original foi valorizada e aproveitada para o paisagismo. Essa brasilidade também foi retratada no design e na arquitetura do projeto, e na escolha das peças que iriam compor os decorados para a apresentação ao público”, completa Cury.

