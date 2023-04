Shopping Tamboré foca no uso do aplicativo para presentear clientes na Páscoa

O Shopping Tamboré, localizado na região de Barueri, na Grande São Paulo, está usando seu aplicativo para smartphones como ferramenta de promoção das vendas na época da Páscoa. Quem se cadastra e envia uma nota fiscal de qualquer valor já passa a fazer parte do programa de relacionamento com uma estrela. A depender do valor das compras, a classificação sobe para duas, ou três estrelas.

E para ampliar o uso do aplicativo, o shopping está realizando uma iniciativa promocional, que inclui premiações no formato “compre e ganhe” para os clientes das categorias duas e três estrelas do app.

Além das premiações, os participantes cadastrados concorrem a vales-compra. O valor e o número de cupons também variam de acordo com o status do cliente no programa de benefícios. “As chances aumentam de acordo com o acúmulo das notas fiscais e com a categoria de estrelas”, comentou Maria Luiza Thomé, Gerente de Marketing do Shopping Tamboré.

Outro uso fundamental do aplicativo é no envio das notas fiscais para a participação na campanha. “Não é preciso ficar em filas para cadastrar as notas, tudo é feito pelo app”, reforça Thomé. O app do Shopping Tamboré pode ser obtido gratuitamente nas principais lojas de aplicativos. Valem notas enviadas pelo aplicativo ou compras através do WhatsApp.

As regras da promoção podem ser conferidas através do site oficial do shopping: www.shoppingtambore.com.br