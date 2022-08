Stella dos Anjos Costa lança obra sobre amor platônico

No último dia 10/07, em São Paulo ocorreu o lançamento da obra “Dois Golfinhos”, juntamente com a editora Autografia na Bienal do Livro de São Paulo. Escrito por Stella dos Anjos Costa, é o primeiro livro da autora que começou sua jornada neste ano. O lançamento ocorreu às 10:30h, na Rua José Bernardo Pinto, 333, no bairro Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, na Expo Center Norte, e foi aberto ao público.

Na narrativa ficcional Stella conta a história de Sissi é apaixonada por Michael – que tenta de todas as formas negar esse amor, mesmo vivendo uma relação ruim com a esposa, à beira do divórcio. A história desenvolve-se na Califórnia quando Michael compra os direitos do livro dela para transformá-lo num filme e atraí-la, tramando um plano de vingança ao descobrir que o personagem central é ele.

Sobre a autora: Stella dos Anjos Costa, carioca do bairro da Tijuca, Rio de Janeiro está publicando seu primeiro livro baseado em fatos reais e surreais às vezes. Nascida sob o signo de Peixes, apaixonada pelo amor e por tudo de bom (às vezes nem tanto) que pode surgir dele. Segundo seu guru, Paulo Coelho, em seu livro Maktub, “Certas coisas na vida foram feitas para serem experimentadas – nunca explicadas”. É sobre isso que ela fala.