A liga francesa está decidida, mas o futuro de Neymar ainda não: onde irá a estrela jogar futebol ao vivo?

A liga francesa pode não ser a mais entusiasmante do mundo – todo o mundo sabe que, a não ser que algo muito estranho aconteça, o PSG irá ser novamente campeão – mas ainda ninguém conhece o futuro de Neymar, a estrela brasileira.

Há já alguns meses que a vida de Neymar não está fácil nos gramados parisienses, e tudo parece ter culminado no recente problema com um árbitro francês. Depois de uma espetacular finta a dois adversários, o juiz parece não ter gostado da brincadeira e lhe deu o cartão amarelo. Não sabemos ao certo o que se passou ali – e é provável que Neymar tenha dito algo muito feio – mas, desse jeito, os árbitros vão matar o futebol ao vivo.

Há vários destinos possíveis para o artilheiro ex-Barcelona. Se o seu antigo clube não for mais uma possibilidade – basta recordar os vários problemas disciplinares de Ney – o Real Madrid está à espreita de um negócio para reforçar o seu time de galáticos. Aí, teria a companhia de Éder Militão e Casemiro, por exemplo, para não mencionar Reinier, que demorará mais uns anos a chegar ao time principal de Zinedine Zidane.

Mas há ainda muitos jogos a disputar no campeonato francês

Apesar de o título estar praticamente entregue ao Paris Saint-Germain, ainda há outros times com ambições de conquistar lugares europeus e valorizarem seus jogadores. O Lille, por exemplo, tem dado bons momentos a Renato Sanches, e o técnico André Villas-Boas tem feito um bom trabalho liderando o Marselha. Está atualmente no segundo lugar, seguido do Rennes em terceiro, e o Lille termina o acesso aos lugares europeus, em quarto lugar. Além de Neymar, há outros jogadores brasileiros no PSG – como o zagueiro Thiago Silva ou Marquinhos – e outros talentos da canarinha atuando noutros times:

Raphinha no Rennes, que veio do Sporting Clube de Portugal;

Bruno Guimaraes, que na última janela de transferências firmou contrato pelo Lyon, oriundo do Athlético Paranaense;

Leo Jardim, goleiro do Lille que veio também do Rio Ave, clube português.

Houve apenas uma exceção ao domínio dos parisienses nos últimos anos, e é o estranhíssimo caso do Mónaco. Há poucos casos tão surpreendentes como estes, porque o clube passou de campeão francês em 2015/2016, a quase cair para a segunda liga na época seguinte. O time não conseguiu lidar com a pressão das vitórias e entrou numa espiral tremendamente negativa da qual ainda não conseguiu recuperar. O seu técnico, Leonardo Jardim, está atualmente desempregado depois de ainda ter voltado ao campeonato francês.

