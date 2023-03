Ação conjunta identifica investigado por tráfico de drogas em Pinhão

A Polícia Civil, em ação conjunta com o Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) da Polícia Militar, deflagrou uma operação contra o tráfico de drogas no bairro 25 de Novembro, em Pinhão. A ação ocorreu nessa quarta-feira (29).

De acordo com informações policiais, os militares foram acionados pela Polícia Civil para prestar apoio ao cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão na residência do investigado, com o objetivo de recolher objetos os quais auxiliem na investigação criminal.

Ao chegar no local, as equipes se identificaram e entraram na residência para cumprimento da ação. No entanto, ao avistar a equipe, o investigado fez vários disparos de arma de fogo contra os policiais, iniciando uma troca de tiros dentro do local.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Ainda segundo os policiais, ao cessarem os disparos, a equipe localizou o homem caído ao chão, com ferimentos, ao lado de um revólver calibre .38. O homem foi socorrido e levado ao Hospital de Carira para atendimento médico, mas não resistiu e veio ao óbito.

Durante os procedimentos de busca e apreensão, foram encontrados na residência 100g de substância similar à cocaína, 11 embalagens e aproximadamente 50g de substância similar à maconha e 11 pedras de substância similar ao crack. Na residência, foi apreendido também uma motocicleta Honda Fan 160, de cor preta.

Conforme as investigações, o homem prestava apoio à criminalidade local e respondia a diversos processos criminais, como roubo de gado, tráfico de drogas, furto qualificado, tentativa de feminicídio, violência doméstica e associação criminosa.