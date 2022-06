Ação conjunta prende casal que transportava drogas em Estância

Na tarde desta quarta-feira, 29, policiais civis lotados no Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e militares do 7º batalhão prenderam em flagrante Thiago Teles de Azevedo, 23, e Anne Raquel Rodrigues Dantas da Silva, 29, pelo crime de tráfico de drogas.

Com o casal, foram apreendidos 10 tabletes contendo substância análoga à maconha, além de um veículo e aparelhos celulares. A droga havia sido adquirida em Estância, e seria transportada para a capital sergipana, para redistribuição. Segundo a investigação, Thiago já havia sido preso pelo mesmo delito em 2021.

A Polícia Civil orienta que a população pode colaborar repassando informações sobre delitos e suspeitos por meio do Disque-Denúncia 181. A identidade do denunciante será mantida sob sigilo. As investigações continuam em andamento para identificar e prender os indivíduos envolvidos nos crimes relacionados a este fato.