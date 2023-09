Na manhã desta quinta-feira, 31, o trabalho integrado entre a Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) e a Delegacia Regional de Carira resultou na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas e homicídio no município de Pinhão. A ação policial visou cumprir os mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça de Pinhão, dentro da investigação sobre o homicídio acontecido na cidade neste ano.

No primeiro endereço investigado, foram encontradas drogas preparadas para a comercialização, respectivamente 47 papelotes de maconha e uma trouxa de substância semelhante à maconha. No local, também foram apreendidos 20 pinos para armazenagem de cocaína vazios e um aparelho celular.

Ao ser perguntado sobre os entorpecentes, o preso afirmou ser ex-presidiário e assumiu a propriedade das drogas encontradas. Sobre o crime de homicídio, que motivou a busca e apreensão, ele alegou ser amigo da vítima e que não tinha motivos para planejar seu assassinato.

Já no segundo local averiguado nesta quinta, foram apreendidos uma bolsa com cerca de 109 gramas de maconha, dois aparelhos celulares [um sem funcionar] e 62 gramas de pedras de crack em um pote branco, encontrado no lado de fora da casa, por ter sido arremessado pelo preso.

Durante a ação policial, o suspeito assumiu a posse das substâncias, mas não quis comentar sobre seu possível envolvimento no crime de homicídio.

Os homens foram presos e seguirão para a audiência de custódia. As investigações sobre o caso de homicídio na cidade de Pinhão seguem em andamento. Informações sobre o crime, podem ser enviadas pelo Disque-Denúncia (181).