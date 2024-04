Equipe de plantão na Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória prendeu em flagrante quatro suspeitos de furtar uma loja de departamentos localizada em um centro comercial do município. A ação policial ocorreu no último sábado, 27.

De acordo com as informações policiais, a equipe foi informada, por volta de meio-dia deste, que a loja havia sido furtada por três mulheres. A informação também citava que elas haviam fugido em um veículo de modelo Gol, de cor branca.

Diante desta informação, a equipe plantonista, juntamente com policiais lotados na Delegacia Regional, diligenciaram e encontraram o veículo. No carro, estavam três mulheres e o motorista.

Com o grupo, foram apreendidos produtos de higiene, de limpeza, roupas, perfumes e faqueiros.

Conforme apuração policial, o grupo criminoso saiu de Aracaju para o interior do estado com a intenção de furtar estabelecimentos comerciais.

Além da prisão por furto, uma das mulheres foi autuada por falsidade ideológica, já que se apresentou como sendo outra pessoa durante o registro da ocorrência na delegacia.

Os suspeitos foram encaminhados para audiência de custódia e seguem à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.