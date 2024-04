Equipe de policiais civis plantonistas da Delegacia Regional de Propriá prendeu em flagrante um homem por pilotar uma motocicleta sob o efeito de bebida alcoólica. O fato ocorreu nesse domingo, 28, durante um evento festivo entre os municípios de Propriá e Telha.

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, o suspeito foi flagrado conduzindo o veículo enquanto fazia uso de bebidas alcoólicas. “Comprometendo a segurança do trânsito e colocando em risco a vida das pessoas”, enfatizou.

