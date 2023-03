Ação conjunta prende foragido da Justiça em Capela

Policiais civis da Delegacia de Capela, em ação conjunta com militares do Batalhão de Polícias de Ações Táticas do Interior (BPati), cumpriram mandado de prisão contra um homem que estava foragido do sistema prisional. A decisão judicial é decorrente dos crimes de roubo, furto e ameaça. A ação policial ocorreu nesta quarta-feira (22).

Na posse de informações de que o foragido estava em uma casa na zona rural de Capela, as equipes foram ao local conhecido como povoado Miranda. Na localidade, os policiais seguiram em diligência e encontraram o homem que estava foragido da Justiça. Ele foi preso em cumprimento a decisão judicial.

O preso já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso. Informações e denúncias podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.