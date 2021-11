Ação conjunta prende homem em flagrante por tráfico de drogas em Lagarto

- Advertisement -

Em operação conjunta entre a 1ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto e o 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), foi preso em flagrante Rômulo Misael Conceição de Jesus, 25 anos. Ele foi detido em decorrência da prática de tráfico de drogas. A prisão ocorreu no final da tarde dessa quinta-feira (4), na localidade Queiroz, em Lagarto.

Segundo o delegado Alisson Lial, os policiais faziam diligências pela região para verificar informações preliminares sobre a prática do crime na localidade. “Os policiais flagraram, próximo ao chafariz, o investigado em posse de 19 porções de substância semelhante à maconha, um pequeno pacote de substância semelhante à cocaína, dinheiro, papel laminado e uma balança de precisão”, detalhou.

Durante as diligências, a mãe do flagranteado teve um mal súbito e foi prontamente atendida pelos policiais, sendo reanimada e conduzida ao Hospital Universitário de Lagarto, onde permanece internada.

Após a lavratura do procedimento policial, o investigado foi encaminhado para a capital sergipana, onde aguardará a realização da audiência de custódia. A Polícia Civil também destaca que a população pode fornecer informações que contribuam com a elucidação de crimes por meio do Disque-Denúncia (181).