O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu os mandados de prisão contra pai e filho suspeitos do crime de homicídio que aconteceu em 25 de dezembro do ano passado na Zona Norte de Aracaju. A ação policial contou com o auxílio da Polícia Civil de Alagoas. As prisões ocorreram no último dia 28.

Com o avanço das investigações, o DHPP representou pela prisão temporária dos investigados, a qual foi deferida pelo juízo criminal de Aracaju.

Após a troca de informações entre as polícias civis dos dois estados, os investigados foram localizados e presos em Alagoas. Eles foram detidos nos municípios de Penedo (AL) e Piaçabuçu (AL).

Os presos estão à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.