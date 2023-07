Com uma redução de 12,5% na incidência de roubos e furtos de veículos, Sergipe ficou na 6ª posição entre os estados brasileiros que mais reduziram os número de investidas criminosas no Brasil. Os dados foram divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023. A publicação foi divulgada nesta quinta-feira (20).

Conforme o levantamento feito pelo FBSP, enquanto que no ano de 2021 ocorreram 2.984 casos de roubos e furtos de veículos no estado, no ano seguinte, em 2022, aconteceram 2.718 casos. As taxas são medidas a cada 100 mil veículos, considerando a frota informada pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

O delegado Kassio Viana, da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), destacou que a redução dos números de roubos e furtos de veículos é fruto da reestruturação da DRFV que abrangeu a criação do plantão noturno. Além disso, o comportamento dos autores desses crimes passou a ser mapeado mês a mês.

“Assim que a vítima procura a delegacia, nossa equipe se dirige ao local à noite e passa a fazer as investigações iniciais, coletando informações importantes para prisões em flagrante e também recuperação dos veículos. Também passamos a fazer a estatística mês a mês para observar o comportamento desses crimes em Sergipe”, ressaltou.

O coronel George Melo, comandante do policiamento militar da capital, evidenciou que o resultado também é fruto do trabalho integrado entre as polícias Civil e Militar. “O compartilhamento de informações, de nomes, locais e estratégias utilizadas pelos autores dos crimes, auxilia o trabalho de combate às ações criminosas de roubos e furtos de veículos. A nossa missão é manter essa ostensividade”, reiterou.

As ações de combate aos crimes de roubos e furtos de veiculos terão continuidade em Sergipe, conforme acrescentou o coronel George Melo. “Utilizando estratégias de pontos-barreiras com militares de unidades especializadas, inclusive. A gente espera fazer outras operações para reduzir ainda mais esses crimes”, complementou.

O delegado concluiu reforçando a importância do trabalho integrado para as investigações e prisões que refletem na redução dos crimes de roubos e furtos de veículos. “O trabalho vai continuar, com Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e delegacias especializadas”, finalizou.