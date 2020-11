Aracaju recebe programa sociocultural ‘HERÓIS EM AÇÃO’, uma realização do Ministério do Turismo, Evoluir e Hydra

Um jogo de transformação e valorização do território através da educomunicação, este é o ‘Heróis em Ação – Lá Onde eu Moro”, programa realizado por meio de jogo divertido de narrativa (RPG – Role-Playing Game), que chega a Aracaju para formar 13 facilitadores, utilizando a metodologia ABP (Aprendizagem Baseada em Projetos). Inspirado no livro “Lá Onde Eu Moro” de Babi Dias & Victor Peres e Perez, o programa é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, tem patrocínio da Hydra e é executado pela Evoluir em parceria com Instituto Rahamim, que atuam com adolescentes e jovens dos bairro de Santa Maria e outras regiões.

Nesta segunda edição do programa, desta vez realizada em Aracaju, os heróis recebem um chamado feito pela personagem Babi do livro “Lá onde Eu Moro”. No Chamado, ele são convidados para uma aventura que envolve linguagem, mídias e território na busca de mobilizar pessoas em torno de causas socioambientais e culturais importantes para as localidades. Os grupos recebem kits contendo os chamados impressos, os mapas e passaportes da Jornada e também o livro que inspira o jogo.

O projeto prevê acolhida tecnológica, entrega dos materiais de apoio ao jogo, formação dos facilitadores, edital de projetos (chamado no jogo de Dossiê) e avaliação final. O jogo conta com 6 estações, em que o Facilitador é o mestre que narra e conduz os adolescentes e jovens participantes (Heróis) na realização de projetos de educomunicação que visam sensibilizar e mobilizar pessoas em prol de uma causa socioambiental que faça sentido para o território. Os grupos (chamados no jogo de ligas) devem cumprir os desafios em cada estação para alcançarem a meta final.

As formações com a metodologia “Heróis em Ação” serão realizadas até dezembro de 2020, mas o programa prevê ações até fevereiro de 2021. As formações têm como fundamento principal a ABP. Por conta da quarentena, os oito encontros dos quatro módulos de formação foram adaptados para o formato virtual e os facilitadores serão capacitados e instrumentalizados para abordarem com autonomia os conteúdos, as atividades e ferramentas com os cinco grupos de heróis. Dois dos quatro módulos já foram realizados e contaram com a ampla participação dos facilitadores.

Em todas as cidades onde já foi implementado, o “Heróis em Ação” proporcionou a realização de diversos projetos significativos para os participantes e suas localidades, sempre trabalhando conceitos diversos que tratam dos bens culturais, de cidadania e protagonismo infanto-juvenil. No total, as diferentes edições do “Heróis em Ação” já tiveram em mais de 50 instituições. Em Aracajú, 5 grupos pertencentes ao Instituto Rahamim receberam as ações do programa.

O objetivo da metodologia ABP é envolver diferentes públicos em um ambiente de investigação e busca por solução de problemas, tornando-os protagonistas de seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. O método auxilia na melhor compreensão das etapas de diagnóstico, elaboração, execução e monitoramento de projetos. Todo o material de apoio é distribuído, gratuitamente, aos facilitadores (mestres) e adolescentes e jovens participantes (heróis), que são acompanhados para monitoramento do desenvolvimento das etapas do programa e para ampliação do engajamento entre os participantes. “Ao compreender sua cultura, os espaços onde está inserido, sua própria identidade e as relações que estabelece em sociedade, o participante passa a se apropriar do seu papel e a desenvolver autorresponsabilidade. Nós acreditamos na educação integral para promover transformação social”, afirma a coordenadora de projetos educacionais da Evoluir, Carla Costa.

Sobre a Hydra

A Duratex S.A. é uma empresa brasileira, privada e de capital aberto, controlada pela Itaúsa – Investimentos Itaú S.A – e pela Companhia Ligna de Investimentos. Com as marcas Deca, Hydra, Ceusa, Duratex e Durafloor, é considerada uma das 10 maiores empresas do mundo nos setores nos quais atua e a maior produtora de painéis de madeira industrializada e pisos, louças e metais sanitários do Hemisfério Sul.

Com sede em São Paulo, possui 24 unidades industriais e florestais estrategicamente localizadas (Estados de Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo), além de três fábricas de painéis na Colômbia – Duratex Colômbia. A Duratex também é proprietária da Caetex, joint venture criada para o plantio de florestas de eucalipto em Alagoas. Suas ações estão listadas no Novo Mercado (o mais elevado padrão de Governança Corporativa) e na versão 2018/2019 do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3.

Sobre o Heróis em Ação

O programa Heróis em Ação é realizado através de um jogo colaborativo, com o objetivo de transformar os jovens/adolescentes participantes e valorizar seus territórios, cultura e identidade local. A missão de cada grupo (liga) é realizar uma mudança positiva onde os jogadores moram, sendo que as ligas devem cumprir os desafios de cada estação do jogo para alcançar a meta final.

Sobre a Evoluir

A Evoluir é uma empresa educacional com um forte propósito social. Com mais de 20 anos de experiência, é especialista no desenho e execução de projetos em educação, cultura e meio ambiente. Assessora organizações públicas e privadas nos seus investimentos sociais, de forma segura e eficiente. Atua em todas as regiões do Brasil por meio de investimento direto, editais e leis de incentivo nos âmbitos federal, estadual e municipal. Conta com quatro áreas de negócios – Projetos Educacionais, Formação Continuada, Eventos Educacionais e Editora Evoluir – que já beneficiaram mais de 500 mil pessoas por meio de parcerias com o poder público e iniciativa privada.

Saiba mais: www.evoluir.com.br