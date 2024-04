Com o apoio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Aracaju (DRCC), vinculada ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), a Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu mandado de busca e apreensão na cidade de Itaporanga D’ajuda. A ação conjunta foi divulgada nesta segunda-feira, 22.

De acordo com as investigações da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DRCI), da Polícia Civil de Santa Catarina, o investigado ameaçou uma unidade hospitalar naquele estado.

Conforme apuração policial, o investigado utilizava em seu perfil, a foto do autor do ataque à creche em Blumenau no ano de 2023.

A investigação da DRCI identificou o autor dos fatos, possibilitando o cumprimento da decisão judicial no território sergipano.

Foram apreendidos aparelhos eletrônicos que serão periciados pela Polícia Científica de Santa Catarina.

Com informações de PCSC