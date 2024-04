Policiais civis da Delegacia Especial de Turismo (Detur), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), prenderam um homem de 19 anos e uma mulher, de 24, investigados por tentativa de latrocínio na Orla de Atalaia. O crime ocorreu no dia 10 de abril. Os investigados foram presos nessa terça-feira, 16, na própria residência localizada no bairro Olaria, também em Aracaju.

De acordo com as informações policiais, nas primeiras horas da manhã do dia 10, o casal estava bebendo, em um bar da Orla de Atalaia, onde conheceram a vítima, um homem de 36 anos de idade.

Após fazerem amizade com a vítima, a convidaram para beber na areia da praia. Ao chegar na areia, anunciaram um roubo com uma faca do tipo “peixeira” no pescoço da vítima, que foi obrigada a fazer transferências bancárias por Pix.

Após fazer as transferências, a vítima reagiu e entrou em luta corporal com o investigado, sendo atingida por quatro golpes de faca. Um dos golpes chegou a quebrar a lâmina da faca, razão pela qual o casal correu de volta para a Orla de Atalaia, levando o celular e o relógio da vítima. Após o crime, os investigados fugiram em uma motocicleta.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Huse, onde permaneceu três dias internada.

Durante as investigações, a Detur, com apoio da Dipol, identificou os investigados e conseguiu o endereço residencial deles, onde foram localizados, bem como a motocicleta utilizada na fuga.

Os dois foram conduzidos à Detur, foram qualificados e interrogados. Outras diligências, inclusive perante o poder Judiciário, serão realizadas. O casal foi indiciado pela prática do crime de tentativa de latrocínio.