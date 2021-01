Policiais do BPTur apreenderam nesta terça-feira (05) três armas de fogo, 14 munições e drogas, após serem recebidos a tiros por cinco homens em atitude suspeita no Povoado Areia Branca em Aracaju.

As equipes receberam informações de um policial militar de folga que cinco homens em atitude suspeita trafegavam em um veículo Pálio, cor branca, placa HZN-2629, no Povoado Areia Branca.

Os policiais localizaram os suspeitos e foram recebidos a tiros. Dois foram alvejados e encaminhados rapidamente ao Huse, mas não resistiram aos ferimentos.

Na ação foram apreendidos um revólver calibre .38 com quatro munições, uma espingarda calibre .12 com 8 munições, uma espingarda de calibre não identificado com duas munições, uma sacola com maconha, além de uma balança de precisão e um veículo. Após consulta ficou constatado que um dos suspeitos era foragido da Justiça.

Com informações da PM/SE