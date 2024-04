O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou as imagens dos dois suspeitos da tentativa de homicídio que ocorreu no dia 26 de março na rua Estância, no Centro de Aracaju. As imagens foram divulgadas nesta quarta-feira, 3.

De acordo com as informações policiais, as vítimas estavam em uma loja de manutenção e venda de aparelhos de telefonia, situada na Rua Estância, quando foram surpreendidas pela ação criminosa.

No decorrer da apuração policial, foram coletadas imagens de câmeras de segurança. Pelas filmagens, é possível ver o momento em que o suspeito de atirar contra as vítimas está trajando calça e camisa de cor azul.

O suspeito de fazer os disparos de arma de fogo sobe em uma motocicleta de cor branca, pilotada por outro homem que estava de camisa escura e bermuda vermelha. Em seguida, ambos fogem do local do crime.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação e à localização dos investigados sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.