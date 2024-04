O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu os mandados de prisão de dois homens, de 48 e 67 anos, investigados por um homicídio e por ferir um casal durante uma briga no estacionamento de um supermercado no bairro José Conrado de Araújo. Os crimes ocorreram em março, e as prisões aconteceram na última sexta-feira, 5, nos bairros José Conrado de Araújo e Olaria, ambos em Aracaju.

De acordo com as investigações, no dia 15 de março, as vítimas se encontravam no estacionamento de um hipermercado localizado na Avenida Osvaldo Aranha, onde também estavam os investigados, bebendo cerveja.

Em dado momento, uma das vítimas tentou pegar gelo que era ofertado pelo supermercado para uso gratuito dos clientes, porém, um dos suspeitos a impediu, pois estava usando o gelo para resfriar suas cervejas e ficou incomodado com a vítima também usar o material.

Na sequência dos fatos apurados pelo DHPP, um dos suspeitos passou a agredir a vítima com socos, ocorrendo, com isso, uma troca de agressões.

Após a briga ser separada por outras pessoas que estavam presentes no local, as vítimas saíram do local caminhando, mas, alguns metros adiante, foram surpreendidas pelos autores, que haviam saído do supermercado em dois carros. As vítimas foram encurralados pelos investigados.

Ao descerem dos carros, os investigados passaram a agredir as vítimas com golpes de faca. Uma das vítimas feridas morreu ainda no local. Outro homem e a esposa foram socorridos ao hospital.

Os investigados pelo crime fugiram do local. Logo após o fato, uma equipe do DHPP compareceu ao local do crime, dando início à investigação, a qual conseguiu identificar os autores das agressões que causaram a morte de uma das vítimas e os ferimentos nas outras duas.

Após a polícia conseguir identificar os suspeitos, as vítimas e testemunhas realizaram o reconhecimento de ambos e, na sequência, foram requeridas as suas prisões, que foram prontamente deferidas pelo judiciário.

Os presos foram encaminhados à unidade policial da capital e serão apresentados em audiência de custódia.