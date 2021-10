Belivaldo Chagas em Batatinha Frita 123

A série feita na Coreia do Sul, chamada Round 6, transformou em febre no Brasil a brincadeira Batatinha frita 1, 2, 3. Mas você sabe como brincar?

Assim como na série, é preciso um grupo de pessoas, sendo que uma delas será o chefe. Esse chefe vira de costas e diz: “Batatinha frita 1, 2, 3”. A partir daí, os outros participantes precisam correr em direção ao chefe.

Quando o chefe vira na direção das pessoas, os outros participantes precisam virar estátua. Quem se mexer é eliminado da brincadeira. Vence que chegar primeiro ao chefe.

O grupo liderado pelo Governador Belivaldo Chagas, ao que parece entrou na onda do momento e “brinca” diariamente de “batatinha frita 1,2,3”. E nesse jogo, alguns já foram eliminados e outros tantos deverão ser no passar dos dias.

Só para refrescar a memória, quem se mexeu primeiro foi o senador pelo PT Rogério Carvalho e como na série coreana, quando o mesmo foi eliminado, ninguém sabia jogar esse jogo e “alguns” foram eliminados.

Com o cronometro andando sem parar, ex aliados correm contra o tempo para não serem atingidos pela “boneca” de Belivaldo. Um espera pelo outro, torcendo para que o outro rompa publicamente e quando houver o rompimento, o partido e petistas perderão todos os cargos que têm no governo.

O objetivo da Batatinha frita 1,2,3 de Belivaldo é fazer a limpa.

Mas nessa série da vida real, alguns aliados podem ir junto, porém nos bastidores eles chamam de efeitos colaterais.

Como no caso de Fábio Mitidieri, que nos últimos dias tem se mostrando incomodado com a demora do Governador em definir o jogo. Quem assistiu a série sabe que o velhinho estava por trás de tudo e tinha um participante como seu protegido.

Nesse caso de Belivaldo o protegido chama-se Edvaldo, os disparos atingem todo mundo, menos o prefeito de Aracaju. E já está dando na cara.

Ah, e se Ulisses Andrade se mexer na próxima contagem….

“BATATINHA FRITA 1,2,3;.