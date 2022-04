NA MIRA DA POLÍTICA: Opositores fazem de tudo para tentar anular candidatura de Valmir

Ele já foi cogitado para compor chapa com o Senador Rogério Carvalho e a resposta dele foi: “Eu disse a Rogério que estou com o meu nome também à disposição do povo de Sergipe para o mesmo cargo que ele pleiteia que é o de governador”.

Desde então, as expectativas em torno do nome de Valmir de Francisquinho só aumentaram e o que é pior para os adversários. Valmir aparece em primeiro lugar nas pesquisas e em todas as plataformas de internet não se fala em outra coisa, se Valmir for candidatado vence.

Pensando nisso vários políticos disseminam nos quatro cantos do estado: “Valmir desistiu”.

Sim, é a vontade do grupo que está no poder desde quando Sergipe foi emancipado.

Rogério Carvalho fatalmente fará diferença se não encontrar um nome muito bom para vice, sua pré-campanha não decolou, haja vista o termômetro das redes sociais. O de Rogério é negativo.

Fábio Mitidieri é o novo, mas só na idade.

Fábio está no mesmo grupo que Jackson, Belivaldo e CIA. E onde está a mudança?

A verdade é que com Valmir a disputa será acirrada, mas sem ele Fábio pode comprar o terno da posse.

Por isso a histeria em tentar anular Valmir.

Maycon Fernandes/Jornalista