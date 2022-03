Eleições 2022: Uma chance em 14 milhões, a decisão de Valmir

Em uma recente entrevista para o The Guardian, Joe Russo revelou que ele e seu irmão, Anthony, fizeram o que podiam para injetar suas crenças políticas em seus filmes do MCU.

O cineasta apontou que um filme como Vingadores: Ultimato é muito sobre o ambiente político entre 2016 e 2020.

“Esses filmes são muito sobre o que aconteceu neste país nos últimos quatro anos. Eles queriam defender aquilo em que você acredita, independentemente do custo, e acho que estamos perdendo isso de vista. Por alguma razão, no Reino Unido e nos Estados Unidos, algumas das piores pessoas estavam sendo atraídas para a política e nos representando coletivamente”.

Ele acrescentou:

“Isso estava afetando nossa saúde mental coletiva e refletindo mal em nosso personagem. Acreditamos fortemente que o alcance desses filmes era tão significativo que podiam ser influentes em ajudar as pessoas a tomarem decisões potencialmente melhores. Achávamos que eles foram uma ferramenta realmente poderosa, exatamente na hora certa”.

Fonte: epipoca

NOSSA REALIDADE

Em uma realidade paralela, o filme pode ser aplicado como exemplo em Sergipe.

O grupo liderado por Belivaldo, poderíamos chamar dos discípulos de Thanos. E sabe o que é interessante?

Belivaldo até Parece.

Não no sentido de destruir no sentido real da palavra, mas no sentido figurado.

Belivaldo sabe que tem o grupo na mão e que suas joias do infinito: Jackson Barreto, André Moura, Edvaldo Nogueira, Laécio Oliveira e Heleno Silva, estariam com ele a todo custo, pois na politica quem está no poder, tem o controle de tudo.

E que apesar de não estar no poder em 2023, estará satisfeito (caso ganhe), pois o mundo (Sergipe) será do jeito como ele sempre sonhou. Ou seja, que o grupo se perpetue no poder até o fim dos tempos.

Especialistas dizem que de todas as possibilidades e conjunturas só existe uma chance de quebrar essa tentativa de Thanos estalar os dedos.

Valmir de Francisquinho

Ele aparece em várias pesquisas desde que, seu nome foi ventilado como pretenso candidato a governador.

Dizem por aí que Valmir é a única chance entre as mais diversas possíveis, de fazer com que o grupo liderado por Belivaldo continue no poder. Durante entrevistas ele não confirma, mas pessoas próximas falam que entre o partido e Valmir está tudo certo.

Essa guerra pelo poder promete fortes emoções nos próximos episódios e depois da entrevista onde Edvaldo se mostrou indignado com a escolha de Belivaldo, muito se especula que Edvaldo será a “GAMORA” da próxima história.

Maycon Fernandes/Jornalista DRT 2304/SE