Belivaldo suspende aulas da rede particular e proíbe abertura de templos religiosos nos finais de semana

O governador Belivaldo Chagas participou nesta quinta-feira (11) de reunião com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae) para avaliar o cenário epidemiológico pós carnaval e a projeção para as próximas semanas.

Sobre o novo decreto, Belivaldo informou a suspensão das aulas nas escolas particulares para estudantes das turmas acima do ensino fundamental 1. Segundo o governador, as aulas nas escolas públicas que seriam retomadas no próximo dia 22, foram adidas para o dia 5 de abril.

O governador disse que vai abrir leitos, mas “é como se fosse enxugar gelo, pois só ontem tinha cerca de 11 pacientes a espera de UTI”, disse Beluvaldo.

Templos religiosos e academias não poderão funcionar aos sábados e domingos, e durante a semana, devem abrir com até 30% da capacidade. O limite de ocupação também vale para salões de beleza, bares e restaurantes.

O comércio no Centro de Aracaju podem funcionar das 9h às 17h. Os demais tipos de comércio, das 10h às 18h.

Nos fins de semana, o comércio, bares e restaurantes continuam fechados, conforme anunciado na semana passada.

“Às vezes parece que a gente quer resolver a questão da pandemia com os bares e restaurantes, mas está comprovado que o uso da máscara inibe o vírus, e no restaurante você não bebe, nem come de máscara”, disse o governador.

Veja as medidas anunciadas:

. Transferência de 22 de março para o dia 5 de abril o início das aulas presencias nas escolas da rede pública do estado;

. Suspensão das aulas presenciais nas escolas particulares;

. Fechamento dos templos religiosos e Igrejas nos finais de semana e na semana redução de capacidade de 50% para 30%;

. Shoppings e galerias vão permanecer fechados no sábado e domingo. Na semana vão funcionar das 10h às 18h;

. Centro comercial fecha no sábado e domingo e na semana funcionará das 9h às 17h;

. Bares, restaurantes, lanchonetes e similares fecharão nos finais de semana, de sexta à noite até às 5h da manhã da segunda-feira, e funcionando na semana com redução de capacidade de 50% para 30%;

. Mantido a suspensão de todos os eventos festivos até 22 de março;

. Redução de 50% para 30% do público em academias e salões de beleza;

. Redução do expediente nos órgãos públicos do estado de 50% para 30%;

. Feriado do Dia 17 de Março, aniversário de Aracaju, será estendido para o interior do estado;

. Nas universidades só serão permitidas aulas práticas;

Fonte: faxaju