Bolsonaro chega a Sergipe para inaugurar termelétrica

O presidente da República Jair Bolsonaro, chegou a Aracaju na manhã desta segunda-feira (17). Acompanhado do ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque (Bento Albuquerque), ele viajou para a capital sergipana, onde participou inauguração da Usina Termelétrica Porto de Sergipe, considerada a maior da América Latina. Esta é sua primeira visita ao Estado de Sergipe desde que Bolsonaro foi eleito.

Sem máscara, ele acenou para os apoiadores que esperavam do lado de fora do terminal aéreo, que o esperavam desde a madrugada. De acordo com a legislação, o uso de um único dispositivo deve ser obrigatório neste estado. Após cumprimentos, o presidente colocou uma máscara.

O avião pousou no aeroporto de Santa Maria às 10h. De lá, ele e o ministro pegaram um helicóptero e voaram para Barra dos Coqueiros, cidade onde fica a termelétrica.