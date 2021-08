BOMBA: Alessandro Vieira lança pré-candidatura à Presidência da República

O senador Alessandro Vieira apresentou no último domingo (29) sua pré-candidatura à Presidência da República.

Alessandro ganhou notoriedade após ser o senador mais bem votado da história de Sergipe. O gaúcho, já chegou no senado apresentado a “CPI da Lava Toga” (que não prosperou), fazendo com que o mesmo ficasse conhecido no país, após dar entrevistas aos grandes jornais.