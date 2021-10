Bombeiros resgatam vítimas de grave acidente no município de Santo Amaro

- Advertisement -

Os bombeiros do Quartel de Nossa Senhora do Socorro e da Unidade Operacional de Ensino (UOE) socorreram duas vítimas de um grave acidente automobilístico, registrado por volta das 15h desse domingo (17), no município de Santo Amaro das Brotas. O acidente envolveu um veículo de passeio, que colidiu contra uma árvore e capotou, descendo uma ribanceira.

“Precisamos utilizar técnicas de salvamento em altura para o resgate às vítimas. Elas foram colocadas em protocolo de imobilização, sendo que uma delas estava em estado grave”, explicou a sargento Luciana Santos.

Após o resgate, as vítimas ficaram aos cuidados das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram conduzidas para atendimento hospitalar.

Fonte: Ascom CBM