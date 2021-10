Polícia Militar prende por receptação e furto em Glória

Na tarde de ontem, 17, a Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga prendeu um jovem e apreendeu um adolescente por furto e receptação de aparelho celular em Nossa Senhora da Glória.

Por volta das 14 horas, o padrasto de um adolescente foi até a Base Sede da CIOPAC e relatou que seu enteado, menor de 16 anos, estava em casa bastante alterado, tentando agredir sua mãe, em razão de estar sendo acusado do furto de um aparelho celular. Imediatamente, a equipe foi até a residência do suspeito.

Com a chegada dos militares, o adolescente tentou fugir, mas foi alcançado. Durante o procedimento de busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, ele informou que havia pego o celular na arquibancada da praça de eventos, e que teria vendido o aparelho a outro jovem, pelo valor de R$ 200,00, e afirmou ainda que o mesmo tinha conhecimento da origem ilícita do produto.

Após receber do suspeito as informações sobre o receptador, a Ciopac se deslocou até o endereço informado e encontrou na casa um tio do jovem, que, através de um contato telefônico, revelou o lugar que teria escondido o celular, que foi entregue aos policiais.

O aparelho foi apreendido e os envolvidos encaminhados à Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória, a fim de que fossem adotadas as medidas cabíveis.

Fonte PM