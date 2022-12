BOQUIM: Homem é executado com drogas dentro da cueca

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi executado com três tiros na cabeça no Bairro Matadouro, município de Boquim. O fato ocorreu na última quinta-feira, 22.

De acordo com informações, dois homens armados chegaram em uma motocicleta, efetuaram disparos e fugiram do local no sentido Povoado Colônia 13. Os investigadores encontraram drogas e dinheiro dentro da roupa íntima da vítima.

O corpo foi levado para o IML. Informações sobre o autor do crime podem ser encaminhadas pelo disque Denúncia 181.