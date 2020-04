Caatinga prende dois indivíduos em flagrante em Monte Alegre

Ação da Polícia Militar da Caatinga prendeu na manhã desta sexta-feira, 3, dois em flagrante no município de Monte Alegre. Os suspeitos eram procurados pela Polícia Civil por cometerem arrombamentos no interior do estado.

Os suspeitos cometeram arrombamentos em Umbaúba, Campo do Brito, São Domingos, Lagarto, o último em Monte Alegre, onde foram presos em flagrante. Um deles era fugitivo da justiça baiana e possuía em seu desfavor um mandado de prisão.

A Polícia Civil ainda investiga participação de mais outro envolvido, que será identificado e responsabilizado pelos seus delitos. Graças à prisão, diversos crimes foram elucidados. As forças de segurança pública de Sergipe estão unidas para combater os crimes do estado.

SSP