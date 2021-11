Um caminhão trator com mercadorias eletrônicas e cosméticos falsos

- Advertisement -

Na noite dessa terça-feira (09), apreendemos diversas mercadorias irregulares em um caminhão trator, caracterizando o crime de contrabando. O flagrante no município de Umbaúba/SE.

Nossos policias do Comando de Operações Especiais (COE) abordaram o condutor de um veículo Scania/R450, com placas de Sergipe, atrelado a um semirreboque. Durante busca veicular, encontramos cerca de 16 celulares, quase mil relógios de diversas marcas e modelos e 60 perfumes possivelmente falsificados. Também localizamos comprimidos de “rebite”, medicamento que possui a droga anfetamina em sua composição de comercialização proibida no Brasil, além de pequena quantidade de maconha. Na cabine do caminhão, descobrimos ainda um rádio comunicador não autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária.

PRF/SE