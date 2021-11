Corpo de jovem carbonizada é encontrado no município de Areia Branca

- Advertisement -

O corpo de uma mulher foi encontrado pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (10), próximo às margens de um rio no Povoado Cafuz, em Areia Branca.

Segundo populares, que realizaram a denúncia, a vítima estava vestindo apenas roupas íntimas e parte do corpo teria sido carbonizado. O Instituto Médico Legal (IML) e Criminalística foram acionados para realizar os primeiros levantamentos no local do crime.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Informações e denúncias sobre a ocorrência devem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Por Redação do Portal A8SE