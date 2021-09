CANINDÉ: PC cumpre mandado de prisão por tentativa de homicídio e estupro de vulnerável

- Advertisement -

Na manhã desta quarta-feira (15), a Delegacia de Canindé de São Francisco deu cumprimento a dois mandados de prisão temporária e a uma decisão judicial de busca e apreensão contra um casal. A mulher foi presa em Canindé de São Francisco e o homem foi preso em Aracaju. As prisões foram feitas de forma simultânea, afim de evitar a comunicação entre os suspeitos.

De acordo com as informações policiais, o casal possui mandado de prisão devido às acusações de abusos contra os próprios filhos. Com a tomada dos depoimentos das testemunhas, concluiu-se pela prática dos crimes de tentativa de homicídio, estupro de vulneral, tortura e abandono de incapaz.

As investigações dão conta de que um dos suspeitos teria colocado medicamentos no leite de sua filha e que, em razão desta conduta, a criança encontrava-se internada em estado grave há mais de um mês. Além disso, foram identificados indícios da prática de estupro de vulnerável cometido por um dos suspeitos contra outra criança, com conhecimento da mãe, assim como tortura em relação a outros filhos. Inclusive, um destes filhos possuí necessidades especiais.

A Polícia Civil apura também a conduta de abandono de incapaz pela prática costumeira de abandonar os filhos sozinhos em casa, tendo inclusive informações de inúmeros acidentes com eles. O casal foi preso e encontra-se à disposição da Justiça.

INFORMAÇÕES DA PC