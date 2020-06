A Secretaria Municipal da Saúde de Canindé do São Francisco informa a nova atualização do BOLETIM COVID-19 no município, dia 03/06/2020, às 20:30h. E os principais dados são:

Casos Confirmados: 44

Casos suspeitos: 13

Casos descartados: 123

Monitorados: 104

Pessoas recuperadas: 31

Óbito: 2