Nesta segunda-feira (5), ocorreu a exoneração de Vildeson Soares dos Santos, que ocupava o cargo de diretor do Departamento de Trânsito de Estância. Ele foi preso após confessar ser responsável pelo assassinato e ocultação do corpo de sua namorada em diferentes locais.

Vilson Soares, como é conhecido, também era o primeiro suplente para o cargo de vereador do município, tendo obtido 572 votos nas Eleições de 2020.

Após dois dias de desaparecimento, parte do corpo da vítima foi encontrada enterrada no cemitério do Povoado Terra Caída, em Indiaroba, na última sexta-feira (2). O próprio suspeito indicou o local às autoridades durante as investigações.

A Polícia Civil emitiu uma nota informando que os trabalhos para localizar o restante do corpo da vítima estão em andamento na cidade, contando com o apoio do Instituto Médico Legal (IML) e do Corpo de Bombeiros. Os restos mortais já encontrados foram encaminhados ao IML.

Por enquanto, não há previsão para a liberação do corpo. O sepultamento está previsto para acontecer no Cemitério de Estância após um cortejo fúnebre.

