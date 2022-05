Ciopac flagra dupla suspeita de tentativa de roubo a motos em Graccho Cardoso

A Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) flagrou dois suspeitos de tentativa de roubo a motocicletas na madrugada desta segunda-feira, 30, no município de Graccho Cardoso. Durante a ação, uma arma também foi apreendida.

A unidade especializada atuava numa operação na cidade, quando recebeu a queixa de um transeunte, que tinha sido perseguido por dois homens, que estariam conduzindo uma motocicleta e teriam tentado roubar a moto dele, com uso de arma de fogo.

De imediato, as guarnições empreenderam diligências, no sentido de localizar os indivíduos.

Durante o patrulhamento na rodovia SE-170, as equipes visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta, com características idênticas às relatadas pelo transeunte: moto de cor preta e dois indivíduos do sexo masculino, ambos com seus rostos cobertos por capuz.

As guarnições deram ordem de parada aos suspeitos, que não obedeceram e fugiram. Foi iniciado o acompanhamento tático e, após resistência em obedecer às ordens de parada, o garupa sacou da cintura uma arma de fogo e realizou disparo contra a guarnição.

A injusta agressão foi revidada pela polícia, momento em que os suspeitos caíram da moto. A arma utilizada pela dupla foi apreendida e os dois suspeitos conduzidos ao Hospital de Nossa Senhora da Glória, já que foram alvejados durante o revide.

Após consulta aos suspeitos, foi identificado que o garupa é maior de idade e o condutor da moto adolescente. Quando indagado sobre a situação, o menor relatou que teria sido induzido a pilotar a moto para a prática de roubos nas redondezas, se aproveitando do grande número de motocicletas em trânsito, em decorrência da festa junina que acontecia na cidade.

O jovem relatou ainda que desobedeceu a ordem policial de parada por ter a arma apontada para as suas costas pelo passageiro. Segundo ele, o maior repetia insistentemente que, se parasse, o mataria.

O condutor informou que foi a primeira vez que esteve em uma ação criminosa, sendo o maior mais experiente. Além da arma de fogo, foi apreendida com o garupa munições, sendo uma deflagrada.

Durante a ação, também foi apreendida a motocicleta sem placa de identificação, que estava sendo utilizada para a prática dos assaltos. Ao ser consultada pelo chassi, foi verificado que a moto possui restrição de furto e roubo. O material apreendido e os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória para as medidas cabíveis.