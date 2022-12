Considerada a vereadora mais atuante da Barra dos Coqueiros, Frankeline Bispo (MDB) inova com um mandato de proximidade, além de comprometido com o esporte e com a igualdade de gênero

Por definição, o vereador é um agente político, eleito pela população para trabalhar no Poder Legislativo Municipal. Apesar de correta, essa definição cheia de palavras duras não alcança as especificidades, nem explica os desafios e o significado desse agente para a população. Para Frankeline Bispo, vereadora da Barra dos Coqueiros em seu primeiro mandato, um vereador (e ainda mais uma vereadora) serve para atender a população e defender pautas consolidadas a partir das demandas concretas que vem do povo.

Uma diferença importante entre vereadores e deputados, sejam eles estaduais ou federais, é a área de atuação. Os deputados tratam de questões envolvendo todo o estado ou todo o país e, por isso, acabam se distanciando da realidade específica de cada um dos municípios. Por isso, as vereadoras e os vereadores são essenciais, pois são eles os representantes eleitos pela população que podem, e devem estar mais próximos do povo.

Apesar dessa possibilidade, ainda assim, a relação entre Poder Público e população pode ser desafiadora e se tornar distante. Para sanar essa dificuldade, Frankeline apostou na construção de um Gabinete Itinerante. Certa de que o caminho para colaborar com ações efetivas é ouvir as demandas diretamente da população, Frankeline Bispo foi a primeira parlamentar a colocar o gabinete em prática na Barra dos Coqueiros.

“O meu compromisso sempre foi fazer uma política de proximidade com a população, o vereador precisa estar perto das pessoas, para saber as reais necessidades delas. Então trouxemos essa iniciativa inovadora que abre as portas do nosso gabinete, além de levar cidadania para as pessoas”, pontuou a vereadora.

Ao mesmo tempo em que faz seu mandato ficar mais próximo da população, o Gabinete Itinerante também aproveita para levar serviços essenciais voltados à saúde, como aferição de pressão arterial, glicemia e consulta com enfermeira, atendimentos voltados ao cidadão como uma ouvidoria parlamentar, ações de orientação jurídica, dentre outros.

Para os moradores da Barra dos Coqueiros, essa medida foi tão surpreendente quanto bem-vinda. “Sou morador da Capuã e nunca tinha visto nenhum vereador vir aqui pra conversar com a gente e saber do que a gente precisa. Quando ela veio aqui a gente se sentiu importante, ela reuniu a comunidade, ouviu nossas solicitações e ainda fez brincadeiras com as crianças, verificou pressão, eu achei muito importante”, declarou o senhor Reginaldo, mais conhecido como Dinho.

O contato entre vereadores e a população garante não só uma gestão responsável e verdadeiramente democrática, mas também diversa e atuante. A diversidade vem do reconhecimento da variedade de setores que poderiam melhorar a vida da população e o teor atuante da percepção de que o trabalho, para ser bem feito, demanda muita dedicação.

Durante os primeiros anos do seu mandato, a vereadora Frankeline apresentou cerca de 100 proposituras, divididas entre Indicações Legislativas, Requerimentos, Projetos de Lei, entre outros. O número de propostas, as pautas defendidas e o contato com a comunidade, fez com que ela fosse considerada a vereadora mais atuante do município.

Ações desenvolvidas pela vereadora

Entre as ações típicas de um vereador estão criar, extinguir e emendar leis da maneira que o mandato julgar mais adequado ao interesse da população da cidade a que serve. Além das leis municipais, os vereadores também atuam junto aos prefeitos e prefeitas, fazendo indicações e requerimentos do que poderia ser ação do executivo municipal.

Através de Indicações Legislativas a vereadora Frankeline solicitou o aumento de vagas nas creches públicas, solicitou a reativação da escola localizada no povoado Olhos d’Água, assim como a implantação de um EJA na Escola Municipal José Mota Macedo. De acordo com a vereadora, essas demandas educacionais ficaram evidentes, quando a educação da Barra e a necessidade da população passou a ser pensada de maneira descentralizada.

Na área da saúde, ela propôs a ampliação do número de consultas médicas ofertadas para os povoados Capuã e Olhos d’Água e uma ambulância para estar de prontidão para atender demandas de urgência e emergência das escolas públicas; solicitou a criação de um núcleo específico de apoio a suspeitos e pacientes com neoplasias e seus familiares.

A saúde dos animais e o direito a uma cidade organizada também foi considerado pela parlamentar. Ela indicou a realização de castração gratuita de cães e gatos abandonados, a construção de uma praça com quadra esportiva na Capuã, restauração da iluminação pública do município, calçamento de ruas e ações de mobilidade urbana.

Solicitou que fosse implantado um espaço com estrutura e logística dedicado à apresentação de todas as modalidades musicais, shows, danças e todas as demonstrações artísticas, o retorno do tradicional festival musical “Canta Barra” e a criação de um “Conselho Municipal de Juventude” no município.

Além disso, pautou o debate sobre a importância de instituir diretrizes para a concessão de auxílio financeiro a atletas e equipes que representem o Município de Barra dos Coqueiros em competições esportivas.

“Essas ações são apenas uma parcela de tudo aquilo que eu e minha equipe realizamos esse ano e ao longo do nosso mandato, fizemos um trabalho consistente, mas, sabemos que ainda há muito a ser feito. Ao me eleger vereadora, a comunidade me deu a oportunidade de cuidar das pessoas e eu tenho agarrado essa oportunidade como minha missão de vida”, declarou Frankeline.

Cidadania e Esporte

Além de todas as realizações já citadas, Frankeline Bispo também está à frente da realização do Barra Fight, considerado o maior evento de Muay Thai do Nordeste. Um evento totalmente gratuito, que além de fomentar o esporte tem caráter solidário.

“Eu sou muito grato à vereadora Frankeline por todo o apoio que ela vem dando ao esporte de Barra dos Coqueiros. Mesmo antes de ser vereadora ela já nos incentivava. Quando cheguei com a ideia do Barra Fight, ela abraçou a ideia e juntos trabalhamos muito para realizar esse projeto que hoje é um sucesso, disse o professor Muay Thai e idealizador do Barra Fight, Gilvan Smolder.

“Acredito no Esporte como ferramenta de inclusão social, transformação, oportunizando ao cidadão benefícios para saúde física, mental e, muitas vezes, portas abertas para o profissional. O Barra Fight é fruto do nosso incentivo ao esporte. O evento tem como objetivo proporcionar a comunidade a oportunidade de crianças, adolescentes e toda a população em geral vivenciar a prática deste esporte de forma gratuita”, explicou Frankeline Bispo.

Através da realização do evento, que pedia apenas 1kg de alimento na entrada, foram arrecadados 399 quilos de alimentos, os quais foram doados para pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, todos os competidores ganharam bolsa atleta, e foram mais de dez mil em premiações.

Referência na defesa da igualdade de gênero

Outro marco importante do mandato da vereadora Frankeline Bispo está já no nome do seu cargo. Para ela, ser uma vereadora implica assumir a responsabilidade de, sempre que possível, promover o diálogo sobre a defesa dos direitos e da igualdade de oportunidades para as mulheres.

Frankeline Bispo é autora do Projeto de Lei N° 022/2021, que dispõe sobre o percentual mínimo de 20% para contratação de mulheres nas empresas instaladas no Município de Barra dos Coqueiros. Lei que já foi sancionada e está em vigor. Também é de sua autoria o Projeto de Lei N° 052/201, que institui a Campanha Permanente de Combate ao Machismo e a Valorização das Mulheres nas Escolas Públicas do Município de Barra dos Coqueiros.

Em 2022, Frankeline foi uma das idealizadoras do Dia da Mulher da Câmara, onde foi realizado um café da manhã, com roda de conversa sobre o Desafio de ser Mulher em Espaços Políticos. Presidiu a Sessão Solene realizada durante o Agosto Lilás em alusão aos 16 anos da Lei Maria da Penha. Além disso, é coautora da Resolução nº 01/2022 que criou a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros.

“Promover a igualdade de gênero é uma responsabilidade de todos, e eu assumi a minha responsabilidade. Por isso, me dedico a sempre que possível trazer o assunto para o debate e propor ações; eu realmente me coloquei à disposição para ser uma voz que vai ecoar na luta por uma sociedade mais igual”, ressaltou.

Mais trabalho

Ainda que esse seja o primeiro mandato da parlamentar, a trajetória política é anterior ao mandato. Os dois anos concluídos, desde a posse em janeiro de 2021, são uma continuidade da trajetória que já completou quase 20 anos. Do início, no setorial da Juventude, ao destaque como parlamentar, a vereadora Frankeline Bispo se divide entre valorizar o caminho percorrido e planejar o que está por vir.

“Concluímos mais um ano de mandato com a sensação de dever cumprido. Foram muitos desafios, mas em nenhum momento eles foram capazes de nos parar, pois sabíamos o quanto era importante seguir trabalhando para garantir os direitos da nossa população, oferecendo mais qualidade de vida e oportunidades para todos”, avalia a vereadora.

“Em nosso primeiro ano fizemos um diagnóstico das principais demandas, neste segundo ano nos aproximamos mais da comunidade e para 2023 a ideia é seguir trabalhando para transformar a vida dos cidadãos de Barra dos Coqueiros, mas desta vez, temos como propósito intensificar as ações de fiscalização e cobrar cada vez mais a prestação de serviços para comunidade”, finaliza.

Via Ascom