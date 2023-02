Cope cumpre mandado de prisão preventiva contra homem investigado por homicídio em Carira

Policiais do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) cumpriram mandado de prisão preventiva contra um homem de 71 anos, investigado por praticar um homicídio qualificado no dia 22 de outubro do ano passado, em Carira, contra o vizinho. A ação foi realizada na última segunda-feira, 13, em Aracaju, onde o suspeito foi localizado.

O crime foi registrado por câmeras de segurança e impressionou pela frieza do autor. As imagens levantadas pela polícia mostram a vítima caminhando em via pública e o investigado logo atrás. Ao se aproximar, o autor saca uma arma e efetua seis disparos contra a cabeça da vítima, sem que ela tenha qualquer chance de defesa.

Segundo apurações, a motivação do crime seria um rixa entre os envolvidos, que eram vizinhos no munícipio carirense. As investigações foram conduzidas pela Delegacia Regional de Carira, que representou pela prisão preventiva do suspeito logo após o delito. Ainda de acordo com levantamentos, ele ainda não tinha nenhuma passagem pela polícia.

Com o mandado de prisão cumprido, o investigado foi conduzido ao Cope, onde aguarda a realização da audiência de custódia.