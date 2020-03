CORONAVÍRUS: Brasil tem 57 mortes e 2433 casos confirmados de Covid-19, diz Ministério da Saúde

O ministro Luiz Henrique Mandetta avalia que o aumento dos casos está ocorrendo de forma “aproximadamente igual nos últimos dias”.

Pernambuco registra primeira morte de paciente com coronavírus e chega a 46 o número de casos confirmados

Homem de 85 anos morreu nesta quarta (25). Também houve, desde a terça (24), quatro novos casos da doença causada pelo novo vírus.

Pernambuco registrou, nesta quarta-feira (25), a primeira morte de paciente diagnosticado com o novo coronavírus (Sars-Cov-2). De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a vítima é um idoso de 85 anos, que estava internado no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), no Centro do Recife. Ele tinha apresentado os primeiros sintomas da Covid-19 no dia 18 de março e foi internado no dia 20. Com esse caso, sobe para 48 o número de óbitos no país.