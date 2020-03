Policiais Civis De Glória Prendem Foragido Que Cortou Tornozeleira Eletrônica.

Por volta das 16:30 desta última terça, 24/03/2020, após denúncias de violação de domicílio e ameaças à sua ex-companheira, residente no Povoado São Clemente, em Nossa Senhora da Glória, foi autuado em flagrante na Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, o indivíduo CÍCERO ALEXANDRE DA SILVA, o qual já havia sido preso pelo mesmo delito em 30/04/2019, oportunidade em que, após determinação judicial, foi posto em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica.

No momento da prisão em flagrante, o autor confessou ter destelhado a casa da companheira para acessar o interior e após entrar no local teria dito “besteiras”. No momento da prisão, policiais estranharam a ausência do dispositivo de monitoramento e no início da inquirição o flagranteado insistiu em dizer que tinha sido induzido pela sua ex-companheira a retirar a tornozeleira, entretanto, após consultas de rotina, foi verificado que seu rosto figurava na página inicial do Sistema Prisional de Sergipe, em destaque como um dos últimos foragidos no Estado.

Questionado, CÍCERO ALEXANDRE confessou que há cerca de oito dias teria cortado a tornozeleira eletrônica e um familiar teria ficado responsável por se desfazer do objeto, jogando-o no mato, não sabendo informar o local. Segundo o delegado Eurico Nascimento o preso ficará custodiado na sede da Delegacia Regional de Polícia de Nossa Senhora da Glória a disposição da justiça onde posteriormente será encaminhado ao sistema prisional.