CORONAVÍRUS: Negligência em Monte Alegre

Enquanto o coronavírus (COVID-19), amedronta boa parte do nosso país e do mundo. A Secretaria Municipal de Saúde de Monte Alegre de Sergipe segue mandando os agentes de saúde e de endemias adentrarem as nossas casas sem proteção alguma contra o vírus.

O que será que pensa a secretária de saúde? Ela não aceitou a gravidade da pandemia ou simplesmente está agindo de forma irresponsável com os moradores da nossa cidade?

As propagandas de prevenção nos dizem para ficarmos em casa!

– O que leva a equipe de saúde do nosso município a achar que os agentes estão imunes ao vírus?

– Será que é seguro deixar uma pessoa que está entrando e saindo de várias casas diferentes e entrar na minha?

– Qual é a segurança que eu tenho quando deixo uma pessoa que está trabalhando sem proteção desde a semana passada, podendo inclusive já ter contraído o vírus, entrar na minha casa e ter contato com a minha família?

O trabalho que foi feito semana passada nem foi de prevenção; e já havia casos no nosso Estado!

VÃO COLOCAR AS VIDAS DOS AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS E DA POPULAÇÃO EM RISCO?

As medidas já deveriam ter sido tomadas! Só entra agente de saúde na minha casa com o atestado médico dizendo que ele não contraiu a doença semana passada! Os sintomas podem não ter aparecido ainda, não é mesmo? Ou será que estamos DESINFORMADOS sobre tudo ao que se refere ao COVID-19?

Esses agentes não deveriam estar em quarentena também?

Tem alguém aí que não está cumprindo o seu papel direito! Será a prefeita Nena ou a Secretária Municipal de Saúde Cristina?

FICAM AÍ OS QUESTIONAMENTOS!

*O espaço esta aberto para nota de esclarecimento, seja pela prefeitura, seja também pela secretária.