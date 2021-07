Corpo de Adilson Galindo “Cachorrão” é velado em Canindé

Adilson Galindo Ramos, de 57 anos, presidente da Câmara de Vereadores do município de Canindé de São Francisco está sendo velado no ginásio de esportes Carlos Magalhães neste momento.

De acordo com informações, o corpo do parlamentar chegou em Canindé por volta das três horas da manhã. O corpo de Adilson será sepultado no estado do Pernambuco de onde era natural.

O acidente

O acidente ocorreu no inicio da manhã da última quinta-feira, 22, quando o condutor do veiculo acabou dormindo, fazendo com que o veículo saísse da pista e viesse a cair de uma ponte.