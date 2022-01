Corpo de idoso que havia desaparecido em São Miguel do Aleixo é encontrado em Dores

Manuel Lima da Silva, “Badú”, de 81 anos de idade havia desaparecido nas águas do Rio Sergipe, no povoado Lagoa dos Tamboris em São Miguel do Aleixo na manhã da última segunda-feira, 27.

De acordo com informações, o idoso saiu de casa por volta das 10h30 para tomar banho no rio e em certo momento à família sentiu falta. O corpo de bombeiros foi acionado para realizar as buscas, que foram interrompidas com a chegada da chuva.

Já no inicio da noite de ontem, terça-feira, o corpo do SR. Badú foi encontrado nas margens do Rio Sergipe em Nossa Senhora das Dores.