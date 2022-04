Uma tentativa de homicídio foi registrada no último sábado em um bar localizado no Bairro João Ventura, em São Miguel do Aleixo.

De acordo com informações, uma mulher que não teve seu nome revelado, estava em companhia de um elemento, quando este desferiu disparos de arma de fogo em direção da vítima.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada para atender a vítima, que foi encaminhada para o HUSE.

O autor do crime está foragido.