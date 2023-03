Polícia Militar prende suspeito de violência doméstica em São Miguel do Aleixo

Equipes do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) prenderam um homem por suspeita de violência doméstica no Povoado Capim do Boi, em São Miguel do Aleixo, Agreste de Sergipe. A prisão ocorreu nessa quarta-feira (22).

De acordo com as informações policiais, a vítima procurou os militares relatando que o ex-companheiro foi até a casa dela e fez várias ameaças. Logo depois, ele agrediu o filho de 13 anos com uma pedra.

Diante disso, os policiais realizaram diligências na região, localizaram e prenderam o suspeito em uma propriedade rural. O caso foi encaminhado à Delegacia de Nossa Senhora da Glória.

Fonte: Ascom PM