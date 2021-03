Cortes Na Mira da Verdade: Cancelada por machismo

“Logo após um artigo publicado pelo colunista Charles M. Blow, do The New York Times, em que afirmava que Pepe Le Gambá, por seu comportamento machista, normalizava a cultura do estupro. Mais um ‘mimimi’ para a coleção dos defensores da moral e dos bons costumes, do “politicamente correto”, enquanto o mundo está de ponta-cabeça, vivenciando o caos da pandemia.

Com isso, as cenas das quais o gambá fazia parte foram excluídas, e o personagem cancelado dos futuros projetos da Warner Bros”, Disse um colunista da Jovem Pan.

Com um desenho que existe desde 1945 sendo cancelado. A Pergunta é. Onde vamos parar?