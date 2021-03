FSF adequa jogos ao toque de recolher

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) informou que está seguindo todas as recomendações dos decretos publicados pelo Governo do Estado de Sergipe. Devido ao último decreto, onde o governador Belivaldo Chagas anunciou toque de recolher em todo o estado, a partir desta quarta-feira, 17, até o domingo, 21, das 20h às 5h, o Departamento de Competições da FSF comunicou que todos os jogos promovidos pela entidade serão fora do horário do toque de recolher.

O clássico entre Confiança e Itabaiana, que será realizado amanhã, no Estádio Etelvino Mendonça vai ocorrer às 17h. Esse horário é em cumprimento ao novo decreto governamental. A FSF também informou que início da tarde desta terça-feira, 16, a entidade vai enviar um comunicado a Confederação Brasileira de Futebol informando sobre o toque de recolher e ao mesmo tempo vai analisar, juntamente com a CBF, a alteração dos horários dos jogos da Copa do Brasil e Copa do Nordeste realizados no estado.

O presidente da FSF, Milton Dantas, segue orientando os clubes filiados referente aos protocolos e decretos. “A portaria foi publicada pelo Governo de Sergipe e já comunicamos aos clubes filiados. As adequações, caso necessário, serão feitas nos jogos. A Federação segue a risca todas os decretos e recomendações das autoridades competentes e o Campeonato Sergipano prossegue neste meio e fim de semana com todos os protocolos de saúde”, finalizou.

Por fim, a FSF reforça que a testagem para detecção da Covid-19 está em andamento em todos os 10 clubes do Sergipão. É uma parceria entre a entidade e a Universidade Federal de Sergipe. A coleta dos exames está na quarta fase. Na quinta e sexta-feira, a FSF também fez por conta própria seguindo o protocolo a desinfecção e higienização de todos os estádios que estão recebendo os jogos do campeonato estadual.

Fonte: FSF