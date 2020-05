COVID-19: Estância tem 82 casos positivos, 31 foram curados

Pano A Secretaria Municipal da Saúde de Estância (SMS), divulgou neste domingo, 17, mais uma atualização do Boletim Epidemiológico do Covid-19. Agora a cidade possui 82 casos de Coronavírus. Ao todo foram realizados 461 testes clínicos. Com 82 casos positivos, 122 pacientes estão aguardando o resultado, 257 foram negativados e 31 já receberam alta médica.

OBS.: Foi creditado erroneamente no boletim de sábado (16/05), um paciente que reside na cidade de Aracaju para o município de Estância. Dessa forma, o número oficial de casos positivos para a covid-19 é de 82 casos.

Panorama em Estância

POSITIVOS: 82

PESSOAS EM ISOLAMENTO DOMICILIAR: 173

ALTA MÉDICA: 31

DESCARTADOS: 257

ÓBITOS: 01

SUSPEITOS: 122