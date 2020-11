Covid: Sobe número de novos casos em Sergipe

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quinta-feira, 26, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 526 casos e nenhum novo óbito. Em Sergipe, 88.661 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.292 morreram. Todos os quatro óbitos estavam em investigação de dias anteriores. Até o momento, 82.350 pacientes foram curados.

Os quatro óbitos foram: mulher, 97 anos, de Aracaju, com cardiopatia, hipertensão, diabetes e neoplasia; mulher, 48 anos, moradora de Boquim, com doença neurológica crônica; homem, 58 anos, residente em Japaratuba, também com doença hematológica crônica; e homem, 68 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes, doença renal crônica e hipertensão.