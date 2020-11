Crimes de latrocínio aumentam no estado de São Paulo em outubro

O número de casos e de vítimas de latrocínio – roubo seguido de morte – aumentou em outubro no estado de São Paulo, na comparação com o mesmo mês do ano passado, passando de 18 para 21, em ambos os indicadores. Já os números de homicídio doloso – aquele com intenção de matar – e estupro tiveram queda. Os dados, divulgados hoje (25), são da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP).

Os crimes relacionados a homicídio doloso tiveram queda de 4,3% e 2,3% de vítimas. O primeiro passou de 253 para 242 na comparação dos meses de outubro de 2019 e 2020, e o segundo passou de 261 para 255. As taxas de homicídios dolosos dos últimos 12 meses (de novembro de 2019 a outubro de 2020) ficaram em 6,52 casos e 6,81 vítimas de homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes.

Os casos de estupros caíram 23,9%, passando de 1.306 em outubro de 2019 para 994 no mês passado. Em números absolutos, foram 312 estupros a menos.

Furtos e roubos

As modalidades de furtos tiveram queda. Nos furtos em geral e de veículos, a redução foi de 24,2% e 32,7%, respectivamente. No primeiro indicador, passou de 43.140 para 32.704, na comparação com outubro do ano anterior. Na segunda, o número caiu de 8.083 para 5.442.

Os roubos em geral tiveram diminuição de 26,1%, passando de 16.250 registros para 22.003, na mesma base de comparação. Nos roubos de carga, a queda foi de 31,5%, passando de 677 para 464. Os roubos de veículos caíram 38,4%, o total passou de 3.821 para 2.354. Já os roubos a banco subiram de um para quatro.

A polícia do estado realizou 12.559 prisões em outubro deste ano; registrou a apreensão de 996 armas de fogo e de 3.401 flagrantes de tráfico de drogas.