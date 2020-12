De máscara, Papai Noel chega de rapel ao Rio de Janeiro

O tradicional Papai Noel da cidade de Canela (RS) chegou hoje (5) ao Rio de Janeiro em grande estilo: desceu de rapel de uma altura de aproximadamente 100 metros de um bondinho entre o Pão de Açúcar e o Morro da Urca, local que ilustra cartões postais da cidade.

Após a descida, o Papai Noel instalou-se em um bonde de 1972, no Morro da Urca, especialmente decorado para a ocasião, simulando o quarto do bom velhinho, com decoração natalina típica, cortinas de camurça e iluminação vermelha, presentes e luzes.

De máscara, seguindo as recomendações para evitar a propagação do novo coronavírus, ele recebe as crianças a distância. A medida é necessária também porque o Papai Noel, sendo idoso, faz parte do grupo de risco. As visitas podem ser feitas até amanhã (6). É possível comprar o bilhete antecipadamente no site oficial do Bondinho Pão de Açúcar.

A ação faz parte da 33ª edição Sonho de Natal, evento que atrai turistas todos os anos para Canela. Neste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, o evento sofreu modificações, para evitar aglomeração na cidade.

Nas edições anteriores do Sonho de Natal, o Papai Noel descia da torre da Catedral de Pedra de Canela. Neste ano, foram programadas chegadas triunfais em diferentes pontos icônicos do país. Esta é a primeira vez que ele vem ao Rio. Na segunda quinzena de dezembro, as visitas serão em Florianópolis (SC) e em Brasília.